Пьяных подростков доставили в полицию после концерта рэпера SCALLY MILANO

Правоохранители передали несовершеннолетних родителям.

В Петербурге шесть подростков попали в полицейский участок после концерта исполнителя SCALLY MILANO (Даниила Дмитриева). Дети находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Правоохранители передали несовершеннолетних родителям. Оперативники начали административное разбирательство.

Появилась информация, что "Гигант Холле" подросткам наливали алкогольные напитки и продавали запрещенные вещества. Правоохранители проводят проверку. Подробности уточняются.

Добавим, что концерт рэпера накануне сорвали полицейские. Они отправили фанатов по домам.

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Фото: Piter.tv