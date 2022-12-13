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Пьяных подростков доставили в полицию после концерта рэпера SCALLY MILANO
Сегодня, 17:59
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Пьяных подростков доставили в полицию после концерта рэпера SCALLY MILANO

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Правоохранители передали несовершеннолетних родителям.

В Петербурге шесть подростков попали в полицейский участок после концерта исполнителя SCALLY MILANO (Даниила Дмитриева). Дети находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Правоохранители передали несовершеннолетних родителям.  Оперативники начали административное разбирательство.

Появилась информация, что "Гигант Холле" подросткам наливали алкогольные напитки и продавали запрещенные вещества. Правоохранители проводят проверку. Подробности уточняются.

Добавим, что концерт рэпера накануне сорвали полицейские. Они отправили фанатов по домам.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти девочка отравилась дачной травой.

Фото: Piter.tv

Теги: scally milano, концерт, полиция, пьяные подростки
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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