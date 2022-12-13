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В Петербурге силовики прервали субботний концерт рэп-исполнителя Scally Milano

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Появилась информация, что на вечеринке подросткам продавали алкоголь и наркотики.

В Петербурге накануне, 22 апреля, силовики сорвали концерт рэпера Scally Milano. Появилась информация, что на вечеринке детям продавали алкоголь и запрещенные вещества, сообщили в tg-канале Shot.

Когда в здание "Гигант-холла" ворвались сотрудники полиции, подростки начали скидывать на пол пакетики с наркотиками.  Двух детей нашли в состоянии сильнейшего опьянения. Одну фанатку рэпера доставили в больницу.

В своем Telegram-канале директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина написала, что детям свободно продавали текилу и другие алкогольные напитки. Активистка добавила, что лига будет добиваться привлечения к ответственности музыканта за склонение детей  к употреблению запрещенных веществ.

Ранее на Piter.tv: на Московском шоссе пожарные два часа тушили деревянные паллеты.

Видео: Телеграм / Shot

 

 

Теги: scally milano, наркотики, полиция, сорвали концерт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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