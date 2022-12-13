В Петербурге силовики прервали субботний концерт рэп-исполнителя Scally Milano

Появилась информация, что на вечеринке подросткам продавали алкоголь и наркотики.

В Петербурге накануне, 22 апреля, силовики сорвали концерт рэпера Scally Milano. Появилась информация, что на вечеринке детям продавали алкоголь и запрещенные вещества, сообщили в tg-канале Shot.

Когда в здание "Гигант-холла" ворвались сотрудники полиции, подростки начали скидывать на пол пакетики с наркотиками. Двух детей нашли в состоянии сильнейшего опьянения. Одну фанатку рэпера доставили в больницу.

В своем Telegram-канале директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина написала, что детям свободно продавали текилу и другие алкогольные напитки. Активистка добавила, что лига будет добиваться привлечения к ответственности музыканта за склонение детей к употреблению запрещенных веществ.

Ранее на Piter.tv: на Московском шоссе пожарные два часа тушили деревянные паллеты.

Видео: Телеграм / Shot