Петербургские приставы взыскали 15 млн рублей с пьяных водителей

Водители-алкоголики Петербурга заплатили 15 миллионов за нарушения.

С начала 2025 года в Санкт-Петербурге судебные приставы взыскали с водителей, нарушивших правила и управлявших транспортом в состоянии опьянения, более 15 миллионов рублей. По данным на 1 октября, возбуждено 781 исполнительное производство по штрафам, предусмотренным статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было возбуждено 1238 дел, и сумма взысканных средств составила почти 22 миллиона рублей. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Выборгском, Колпинском и Фрунзенском районах города.

Напоминаем, что за управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. В случае неоплаты штрафа в добровольном порядке взысканием занимаются судебные приставы, что приводит к таким большим суммам взысканий.

Судебные приставы продолжают активно работать в этом направлении, увеличивая количество проверок и исполнительных производств.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти