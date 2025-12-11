Пьяные самокатчики получили административный арест в Петербурге

Мировой суд привлёк к ответственности двоих мужчин, управлявших электросамокатами в состоянии опьянения. Один получил 10 суток ареста, второй — 11 суток за отказ от медицинского освидетельствования.

В Санкт-Петербурге мировым судьёй судебного участка №107 вынесено постановление об административном аресте в отношении двоих граждан, передвигавшихся на электросамокатах в нетрезвом виде. Инцидент произошёл 21 июня на проспекте Ленина.

Согласно материалам дела, мужчины мчали на электросамокатах без государственных регистрационных знаков от Гвардейской улицы в сторону улицы Суворова. Их остановили сотрудники Дорожно-патрульной службы, почувствовав от обоих запах алкоголя. Инспектор потребовал пройти медицинское освидетельствование, однако оба самокатчика отказались, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Один из нарушителей не признал свою вину, заявив, что к моменту подхода инспекторов он уже припарковал самокат и не управлял им. Второй, напротив, признал вину и просил суд назначить ему наказание в виде штрафа, а не ареста.

Суд учёл обстоятельства и назначил признавшему вину мужчине 10 суток административного ареста. Его товарищ, отказавшийся от признания, получил 11 суток.

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Фото: Piter.TV