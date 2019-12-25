Петергоф стал самым популярным культурным учреждением у обладателей "Пушкинской карты"

Петергоф, Исаакий и Третьяковская галерея возглавили рейтинг.

Петергоф занял первое место в рейтинге наиболее востребованных культурных учреждений среди обладателей "Пушкинской карты" в 2026 году. На второй позиции оказался Исаакиевский собор, а третье место досталось Третьяковской галерее. Об этом сообщили в Министерстве культуры России со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра Жанну Алексееву.

С начала года участники программы приобрели 130 тыс. билетов в Петергоф. Исаакиевский собор посетители выбрали 128 тыс. раз, а в Третьяковскую галерею купили 122 тыс. билетов.

"Пушкинская карта" действует с сентября 2021 года и предназначена для привлечения молодёжи к изучению культуры и искусства. Её могут оформить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. С помощью карты можно оплачивать посещение музеев, театров, кинотеатров, выставок, филармоний и других культурных учреждений за счёт федерального бюджета. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv (архив)