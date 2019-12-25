Петербуржец отправился в СИЗО после попытки подарить любимой украденные цветы

Букет за 7,5 тысячи рублей обернулся для жителя Петербурга арестом.

Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу Евгения Фокина, обвиняемого в грабеже. По версии следствия, мужчина вместе с приятелем похитил из цветочного магазина 30 альстромерий общей стоимостью 7,5 тыс. рублей. Об этом 31 октября сообщила объединённая пресс-служба судов города.

В суде Фокин рассказал, что собирался подарить цветы женщине, с которой прожил 12 лет. По его словам, полицейские задержали его до того, как он успел вручить букет. Мужчина просил избрать ему домашний арест по месту жительства сожительницы, однако суд постановил заключить его под стражу до 29 декабря.

Предполагаемый сообщник Фокина также находится под арестом. Его заключили под стражу накануне, но по другому уголовному делу. Следствие считает, что мужчина совершил разбой в продуктовом магазине и ранил сотрудника при попытке похитить товары на 800 рублей. По информации полиции, в качестве оружия он использовал отвёртку.

Ранее мы рассказывали о том, что убийство пенсионерки и ребенка в Петербурге обернулось уголовным делом. Проведен осмотр места преступления, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Фото: Piter.TV