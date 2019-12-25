Священника представляет адвокат Светлана Герасимова.

Схимонах Сергий не явился на суд по делу о возбуждении ненависти. Дело в отношении лишенного сана священника рассматривается в Верхнепышминском городском суде. Трансляция заседания ведется на официальной странице инстанции в социальной сети "Вконтакте".

Судья огласила, что схимонах Сергий не явился на слушания по делу в Верхней Пышме в Свердловской области. По статье за разжигание ненависти отчетчику может грозить административный штраф в размере до 20 тысяч рублей, а также обязательные работы на срок до 100 часов или арест до 15 суток. В суде интересы фигуранта представляет адвокат Светлана Герасимова.

Собчак выпустила фильм о монастыре опального отца Сергия.