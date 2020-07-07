Схимонах Сергий не явился на суд по делу о распространении фейков

Его интересы представляет адвокат.

Схимонах Сергий не явился на суд по делу о распространении им фейковой информации. Об этом сообщила судья Александра Белошейкина. Трансляция заседания ведется на странице "Вконтакте" судебного участка под номером три Верхнепышминского района Свердловской области.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, на судебное заседание не явилось. Его интересы представляет защитник Александра Белошейкина, судья

Напомним, что лишенный сана схимонах Сергий обвиняется по статье 13.15 в части 9 о распространении заведомо ложных сведений, имеющих общественную значимость. Обвинение считает, что фигурант расследования подавал информацию как достоверную.

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Видео: YouTube / Всеволод Могучев