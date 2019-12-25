Схиигумен Сергий хочет видеть на церковном суде религиозного активиста Эдуарда Ходоса.

Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ. Соратник екатеринбургского священника приводит его соратник Всеволод Могучев в социальной сети "ВКонтакте". На собственной странице он разместил видео о свидетеле на церковном суде против схиигумена Сергия, которого обвиняют в самовольном управлении Среднеуральским женским монастырем.

Примите к сведению, без свидетеля и эксперта Эдуарда Давидовича Ходоса и других свидетелей, судебное заседание будет самосудом схиигумен Сергий

Священник считает, что присутствие религиозного активиста позволит провести судебное заседание, так как Ходоса можно считать "примером для русских людей". Ранее сам Эдуард Ходос попросил Екатеринбургскую епархию прислать ему официальное приглашение на процесс.

Захвативший монастырь священник Сергий назвал РПЦ главным врагом России.