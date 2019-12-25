На сегодняшнее заседание епархиального суда схиигумен вовсе не явился.

В епархии осудили поведение схиигумена Сергия. Об этом рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

До этого схиигумена Сергия запретили в служении из-за высказываний о "псевдопандемии", однако он продолжал проводить службы.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня. Однако позже его перенесли на 26 июня, так как 15 июня Сергий зачитал ранее заготовленный текст не по делу, а после спешно удалился.

На сегодняшнее заседание схиигумен вовсе не явился.

Он как клирик должен подчиняться указам и определениям церкви. Максим Миняйло, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей

Ранее мы писали, что захвативший монастырь священник Сергий назвал РПЦ главным врагом России.