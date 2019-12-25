Церковный суд лишил сана захватившего монастырь опального священника. Об этом сообщили екатеринбургские СМИ. Они рассказали, что схиигумен Сергий лишен статуса священника. Его признали виновным в захвате Среднеуральского женского монастыря, нарушении присяги и монашеских обетов. Теперь решение о лишении сана должен утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предположительно, он даст свое подтверждение уже сегодня днем.
Церковный суд выразил надежду на то, что полиция проведет тщательное расследования из-за информации о жестоком обращении с детьми на территории Среднеуральского женского монастыря. Проверкой фактов также занимается Екатеринбургская епархия.
Захвативший монастырь священник Сергий назвал РПЦ главным врагом России.
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