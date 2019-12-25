Решение церковного суда должен утвердить патриарх Кирилл.

Церковный суд лишил сана захватившего монастырь опального священника. Об этом сообщили екатеринбургские СМИ. Они рассказали, что схиигумен Сергий лишен статуса священника. Его признали виновным в захвате Среднеуральского женского монастыря, нарушении присяги и монашеских обетов. Теперь решение о лишении сана должен утвердить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предположительно, он даст свое подтверждение уже сегодня днем.

Церковный суд выразил надежду на то, что полиция проведет тщательное расследования из-за информации о жестоком обращении с детьми на территории Среднеуральского женского монастыря. Проверкой фактов также занимается Екатеринбургская епархия.

Захвативший монастырь священник Сергий назвал РПЦ главным врагом России.