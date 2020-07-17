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Опальный священник снова обратился к Путину

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Во время проповеди священник призвал президента и патриарха Кирилла встать рядом с ним.

Опальный священник Сергий снова обратился к Владимиру Путину. Лишенный сана схиигумен в ходе проповеди на территории Среднеуральского женского монастыре порекомендовал главе государства и ряду представителей российской православной церкви "встать рядом с ним".

Встань со мной, Путин Владимир Владимирович, патриарх Кирилл, митрополит Илларион, митрополит Кирилл. Встань со мной рядом и скажи, что ты отдашь жизнь за тех, кто попросит. Вы верите тому, что они так поступят?

схиигумен Сергий

В ответ на вопрос священника верующие крикнули "нет".

Напомним, что в июле 2020 года Сергий уже делал обращение к президенту России. Он потребовал от политика передать ему свои полномочия. Священник пригрозил Владимиру Путину начать полномасштабную духовную войну.

Лишенного сана опального священника оштрафовали за отрицание коронавируса.

Видео:YouTube / Всеволод Могучев

Теги: владимир путин, сергий, схиигумен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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