Опальный священник снова обратился к Путину

Во время проповеди священник призвал президента и патриарха Кирилла встать рядом с ним.

Опальный священник Сергий снова обратился к Владимиру Путину. Лишенный сана схиигумен в ходе проповеди на территории Среднеуральского женского монастыре порекомендовал главе государства и ряду представителей российской православной церкви "встать рядом с ним".

Встань со мной, Путин Владимир Владимирович, патриарх Кирилл, митрополит Илларион, митрополит Кирилл. Встань со мной рядом и скажи, что ты отдашь жизнь за тех, кто попросит. Вы верите тому, что они так поступят? схиигумен Сергий

В ответ на вопрос священника верующие крикнули "нет".

Напомним, что в июле 2020 года Сергий уже делал обращение к президенту России. Он потребовал от политика передать ему свои полномочия. Священник пригрозил Владимиру Путину начать полномасштабную духовную войну.

Лишенного сана опального священника оштрафовали за отрицание коронавируса.

Видео:YouTube / Всеволод Могучев