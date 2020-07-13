Схиигумен Сергий призвал Путина передать власть ему

Он пообещал "навести порядок в России" за три дня.

Скандальный схиигумен Сергий, которого РПЦ лишила сана, призвал президента России Владимира Путина передать власть ему. Ролик соответствующего содержания появился в Youtube.

Сергий (в миру Николай Романов) отметил, что если глава государства откажется передать полномочия, то Россию ждёт "полномасштабная духовная война". При этом, добавил схиигумен, не будет "ни майданов, ни революций, ни крови".

Бывший священник призвал Владимира Путина и патриарха Кирилла покаяться.

В противном случае ты взвешен и найден легким, и дни твои сочтены. схиигумен Сергий

Он добавил, что если президент передаст ему власть, то он "наведёт порядок" в России за три дня. Сергий заявил, что Путин даже не подозревает — какие духовные силы есть в многонациональных народах России: в армии, на флоте, в структурах.

Ранее лишенного сана опального священника оштрафовали за отрицание коронавируса.

Видео:YouTube / Всеволод Могучев