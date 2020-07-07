Схиигумену Сергию придется выплатить 90 тысяч рублей.

Лишенного сана опального священника оштрафовали за отрицание коронавируса. Об этом сообщила судья Александра Белошейкина. Трансляция заседания велась на странице "Вконтакте" судебного участка под номером три Верхнепышминского района Свердловской области.

Схиигумена признал виновным в злоупотреблении свободой массовой информации. Согласно статье 13.15 КоАП в части 9 фигурант расследования получил наказание в виде штрафа. За отрицание существования коронавируса он будет вынужден выплатить 90 тысяч рублей.

Сторона защиты заявила судье, что Сергий читал проповедь для своих послушников, а не для широкой общественности. Адвокат заявила, что схиигумен не участвовал в распространении видеозаписи проповеди. Он также не организовывал данную съемку и не выкладывал запись в Интернет. Сторона защиты добавила, что бывшего священника пытаются привлечь за выполнение его обязанностей как представителя РПЦ.

Напомним, что в показания прокуратуре Сергий заявлял, что не верит статистике по коронавирусу в России, так как "врачам дают взятки за диагностику инфекции".

Захвативший монастырь священник Сергий назвал РПЦ главным врагом России.

Видео: Вконтакте / Судебный участок №3 Верхнепышминского района