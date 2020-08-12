Видеообращение схимонаха Сергия к Путину удалили с YouTube

Роскомнадзор заставил администрацию YouTube повлиять на удаление ролика схиигумена Сергия.

Видеообращение лишенного сана схимонаха Сергия к Владимиру Путину удалили с YouTube. Об этом в новом ролике рассказал автор канала и представитель клирика Всеволод Могучев. Он отметил, что решение принято Роскомнадзором из-за обращения Генеральной прокуратуры России. В тексте документа отмечается, что в ролике под предлогом защиты веры отец Сергий отрицает опасность коронавируса и запугивает население рассказами о "настоящих целях" правительства России.

В очередной раз Роскомнадзор обратился в Youtube, чтобы удалить одну из проповедей схигумена Сергия Романова… В документе сказано, что данный ролик содержит обращение схиигумена к президенту РФ Всеволод Могучев, представитель клирика

Автору указали на то, что ему следует в определенный срок удалить видеоконтент. В обратном случае это сделает администрация видеохостинга. В этом случае пользователь получит "страйк" на YouTube-канал.

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Видео: YouTube / Всеволод Могучев