СК объяснил необходимость вскрытия умершей в захваченном монастыре девочки

В Среднеуральском женском монастыре умерла 15-летняя девочка.

Следственный комитет России по Свердловской области объяснил необходимость вскрытия умершей в захваченном монастыре девочки. Чиновники объяснили, что вскрыть тело погибшего 15-летнего подростка необходимо, чтобы медики смогли определить точную причину смерти ребенка, а также разобраться в обстоятельствах трагедии.

В управлении по транспорту СК РФ заметили, что согласно предварительной информации, погибшая девочка страдала от тяжелого заболевания. Следователи не нашли на теле жертвы травмы, которые указывали бы на криминальный характер смерти.

Также в ведомстве объяснили, что данные о возбуждении уголовного дела по факту гибели подростка не соответствуют реальности. Ранее об этом сообщили схиигумен Сергий и хирург-онколог, который лечил 15-летнюю Марину.

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Видео: YT / Всеволод Могучев