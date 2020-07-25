Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes

Роскошные авто, считает патриарх, должны быть записаны на обитель.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря Феофанию отказаться от автомобиля марки Mercedes стоимостью в 9,5 миллиона рублей. Об этом рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём телеграм-канале.

Он отметил, что патриарх благословил продажу машины и добавил, что пожертвования от прихожан нужно использовать на благотворительность и социальные нужды.

Патриарх добавил, что ранее он благословил всех священников и монахов на то, чтобы не пользоваться автомобилями, которые относятся к классу роскошных. Данные авто, считает патриарх, должны быть записаны на обитель.

Ранее бывший схимонах Сергий заявил о невозможности выгнать его из Среднеуральского монастыря, который он накануне захватил со своей паствой. Также он предупредил о боевой тревоге "Небесный град". Так лишёный сана бывший схиигумен отреагировал на просьбу Екатеринбургской епархии покинуть территорию монастыря.

Видео: YT / russianchurch