Суд признал виновным бывшего схимонаха Сергия

В Москве признали вину экс-схиигумена Сергия по нескольким обвинениям.

Измайловский районный суд Москвы признал виновным бывшего схимонаха Сергия. Об этом сообщили очевидцы из зала заседаний. Николая Романова обвиняли по статье за нарушение права на свободу вероисповедания, а также в склонении к самоубийству. Во время прений государственное обвинение просило суд назначить фигуранту дела наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. При этом экс-схиигумен должен был находиться в колонии общего режима.

Романов совершил самоуправство, будучи лишенным сана, отлученный от церкви, самовольно проживал в монастыре. Признать Романова виновным по ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 148, п. п. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1 УК РФ. текст приговора

Напомним, что Сергий был задержан 29 декабря. Отлученный от церкви схиигумена транспортировали в СК РФ по региону, а затем - в Москву. Следствие считало, что мужчина в прошлом году захватил уральский женский монастырь, не пропуская никого на территорию религиозного объекта. В частности, туда не могли попасть представители Екатеринбургской епархии. СК заявило, что схиигумен разместил в социальных сетях ролик с призывом к лишению жизни. Однако сам Николай Романов не признал вину. Ранее он уже находился в заключении по статьям за убийство и разбойное нападение (13 лет срока). На свободу Сергий вышел в конце 90-х годов.

Экс-схимонах Сергий отверг в суде все предъявленные ему обвинения.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

