Экс-схимонах Сергий отверг в суде все предъявленные ему обвинения

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) отверг в суде все предъявленные ему обвинения. Об этом в разговоре с ТАСС заявил один из адвокатов экс-священнослужителя.
Романова задержали в конце декабря прошлого года. Он обвиняется в преступлениях по трем уголовным статьям. Речь идет о нарушении прав на свободу совести и вероисповедания, самоуправстве, а также доведения до самоубийства. Схимонаха отлучили от церкви осенью 2020 года.
В суде Романов завил, что все его знакомые знали о его судимостях за убийство и разбой (экс-схимонах "отсидел" 13 лет). Кроме того, он рассказал, как стал священнослужителем, помогал строить монастыри и о принятии монашеского сана.
В ходе допроса схиигумен Сергий неоднократно акцентировал [внимание на том], что все окружение знало о его прошлом как из его исповедей, так и из документов личного дела.
из сообщения адвоката Романова
Он выразил уверенность, что конфликт с Русской православной церковью начался после его отказа строить каменный храм за пять миллионов долларов на территории Среднеуральского женского монастыря.
Ранее экс-министра образования Архангельской области осудили за растление детей.
Фото: скриншот Youtube/Всеволод Могучев
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