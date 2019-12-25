Экс-схимонах Сергий отверг в суде все предъявленные ему обвинения

Он обвиняется по трем статьям УК РФ, в числе которых доведение до самоубийства.

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) отверг в суде все предъявленные ему обвинения. Об этом в разговоре с ТАСС заявил один из адвокатов экс-священнослужителя.

Романова задержали в конце декабря прошлого года. Он обвиняется в преступлениях по трем уголовным статьям. Речь идет о нарушении прав на свободу совести и вероисповедания, самоуправстве, а также доведения до самоубийства. Схимонаха отлучили от церкви осенью 2020 года.

В суде Романов завил, что все его знакомые знали о его судимостях за убийство и разбой (экс-схимонах "отсидел" 13 лет). Кроме того, он рассказал, как стал священнослужителем, помогал строить монастыри и о принятии монашеского сана.

В ходе допроса схиигумен Сергий неоднократно акцентировал [внимание на том], что все окружение знало о его прошлом как из его исповедей, так и из документов личного дела. из сообщения адвоката Романова

Он выразил уверенность, что конфликт с Русской православной церковью начался после его отказа строить каменный храм за пять миллионов долларов на территории Среднеуральского женского монастыря.

Ранее экс-министра образования Архангельской области осудили за растление детей.

Фото: скриншот Youtube/Всеволод Могучев