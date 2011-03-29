Экс-министра образования Архангельской области осудили за растление детей

Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд Архангельска признал виновным бывшего и.о министра образования и науки Архангельской области Юрия Гнедышева в растлении малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чиновника задержали в октябре прошлого года по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и в распространении порнографии. По версии следствия, Гнедышев вел в социальных сетях интимную переписку с тремя школьницами, одной из которых он "скинул" ссылку на порноролик. Свою вину экс-министр признал частично.

Приговором по совокупности преступлений ему назначено пять лет один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил. из сообщения прокуратуры Архангельской области

Гнедышев был взят под стражу в зале суда. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее в Еврейской автономной области суд вынес приговор по делу священника и его помощника-звонаря, ранее обвиненных в растлении малолетних детей.

Фото: ВК/Архангельская область