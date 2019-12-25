Священнику и звонарю из ЕАО дали тюремные сроки за растление малолетних

Вину мужчины признали частично.

В Еврейской автономной области суд вынес приговор по делу священника и его помощника-звонаря, ранее обвиненных в растлении малолетних детей. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) задержали в конце 2019 года. К сотрудникам СК обратилась местная жительница, сообщив, что у нее имеются подозрения в отношении настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района. Вскоре опасения женщины подтвердились.

По данным источника агентства, в ходе следственных мероприятий было установлено, что Абрамов и его помощник-звонарь Сергей М. осуществляли сексуальное насилие над детьми, в том числе, младше 14 лет, а также изготавливали порнографические материалы и принуждали к половой близости. Отмечается, что речь идет о растлении 53 несовершеннолетних.

Бывшего священника и звонаря приговорили к 18 и 12 годам лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, им запретили заниматься педагогической деятельностью на протяжении восьми и семи лет. Вину мужчины признали частично.

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