Полицией Биробиджана задержан "щедрый" грабитель, оставивший потерпевшей её же 500 рублей на конфеты

Двое родственников ограбили местную жительницу.

На территории Еврейской автономной области в правоохранительные органы города Биробиджана позвонила местная жительница, которая сообщила, что её 88-летнюю маму ограбил неизвестный человек. Оперативники установили, что днем потерпевшая находилась во дворе частного дома, когда к ней зашли двое мужчин. Один из них взял россиянку заруки и повел в помещение. Там гость стал ходить по комнатам и искать ценные вещи. Он нашел 26 тысяч рублей, из которых отсчитал хозяйке 500 рублей и оставил со словами "Купи себе конфет!". Далее спутники удалились.

....Задержали ранее неоднократно судимого местного жителя 1984 года рождения, а также доставили в отдел внутренних дел его 23-летнего брата, с которым он приходил к пенсионерке. пресс-служба МДВ РФ по региону

По факту совершённого преступления ведется уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Старший из мужчин допрошен в качестве подозреваемого, а причастность его родственника к совершению грабежа устанавлиывается в рамках расследования.

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Фото: МВД медиа