Подозреваемыми оказались 19-летний учащийся колледжа и его 15-летний приятель.

Полиция задержала граффитистов, расписавших дом И.П. Павлова на Лиговском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 31 октября поступило сообщение о том, что 28 октября около десяти часов вечера неизвестные нанесли аэрозольной краской граффити на фасад дома 149 по Лиговскому проспекту. Здание является объектом культурного наследия регионального значения "Дом И.П. Павлова". Коммунальная служба дала предварительную оценку ущерба. Было возбуждено уголовное дело по статье 243 часть 1 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).

Оперативно были задержаны 19-летний учащийся колледжа и его 15-летний приятель. Старший граффитист привлечен в качестве подозреваемого, подросток передан родителям. Также решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела – о вовлечении несовершеннолетнего в противоправную деятельность.

Также более 140 составов поездов испорчено граффити за девять месяцев на ОЖД.

Видео: МВД