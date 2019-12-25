Более 140 составов поездов испорчено граффити за девять месяцев на ОЖД

По фактам вандализма на ОЖД правоохранительными органами было возбуждено 66 уголовных дел, 20 человек привлечены к ответственности по статье 214 "Вандализм" УК РФ.

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) более 140 составов поездов испорчено граффити за девять месяцев. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В январе-сентябре 2023 года на территории ОЖД зафиксировано более 200 случаев вандальных действий. Наиболее распространенное правонарушение – нанесение граффити. За девять месяцев вандалы раскрасили вагоны 144 поездов, из них 143 пригородных состава и один грузовой.

Кроме того, с начала года было разбито 13 линз светофоров и зафиксировано 33 случая обкидывания камнями поездов во время движения, 27 из них – пассажирские.

По фактам вандализма на ОЖД правоохранительными органами было возбуждено 66 уголовных дел, 20 человек привлечены к ответственности по статье 214 "Вандализм" УК РФ.

В Петербурге и Ленобласти за девять месяцев на ж/д путях пострадали 75 человек.

Фото: ОЖД