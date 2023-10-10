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В Петербурге и Ленобласти за девять месяцев на ж/д путях пострадали 75 человек

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В январе-сентябре на территории ОЖД травмы получили 132 человека, 95 из них погибли.

Количество случаев травмирования граждан на инфраструктуре Октябрьской железной дороги (ОЖД) снизилось на 25% за девять месяцев текущего года. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В январе-сентябре на территории ОЖД травмы получили 132 человека, 95 из них погибли. За этот же период пострадало 11 несовершеннолетних, шестеро из них были травмированы смертельно. Основная причина трагедий – незнание или игнорирование правил безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.

Больше всего пострадавших было зафиксировано: в Ленинградской области – 45 человек, в Санкт-Петербурге – 30 человек, в Тверской области – 21 человек, в Московской области – 13 человек.

На прошедших выходных на перегоне "Заневский пост-2 – Манушкино" электричка сбила велосипедиста.

Видео: ОЖД

Теги: железная дорога, ожд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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