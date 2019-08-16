На перегоне "Заневский пост-2 – Манушкино" электричка сбила велосипедиста

Поезд задел его по касательной. Пострадавший был госпитализирован.

Транспортными полицейскими Петербурга проводится проверка по факту травмирования мужчины на железнодорожном перегоне "Заневский пост-2 – Манушкино". Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Около восьми часов вечера 9 октября в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне "Заневский пост-2 – Манушкино" электропоезд сообщением "Санкт-Петербург-Ладожский –Волховстрой-1" травмирован мужчина.

По предварительным данным установлено, что 31-летний гражданин ближнего зарубежья переезжал на велосипеде через железнодорожный переезд на запрещённый сигнал светофора. Машинист поезда подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. Поезд задел его по касательной. Пострадавший был госпитализирован.

Ранее на железнодорожном переходе в Ленобласти "Сапсан" сбил 20-летнего пешехода.

Фото: Piter.tv