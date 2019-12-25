На железнодорожном переходе в Ленобласти "Сапсан" сбил 20-летнего пешехода

По предварительным данным, 20-летний петербуржец проходил через регулированный пешеходный переход на запрещённый сигнал светофора.

В Ленинградской области "Сапсан" насмерть сбил пешехода, который переходил через регулированный пешеходный переход на запрещённый сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Около одиннадцати часов вечера 4 октября в транспортную полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном переходе рядом со станцией "Поповка" высокоскоростным пассажирским поездом, направляющимся в депо, травмирован молодой человек.

По предварительным данным, 20-летний петербуржец проходил через регулированный пешеходный переход на запрещённый сигнал светофора. В момент перехода он пропустил электричку, шедшую из Петербурга, а следом проезжающий высокоскоростной поезд он не заметил. Молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью.

Задержки движения поездов не допущено.

Ранее в Петербурге электричка насмерть сбили 77-летнего мужчину.

Фото: Piter.tv