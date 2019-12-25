В Петербурге электричка насмерть сбили 77-летнего мужчину

Инцидент произошел на перегоне между железнодорожными станциями Павловск и Новолисино.

В Петербурге на перегоне между железнодорожными станциями Павловск и Новолисино электричка сбила насмерть пожилого мужчину. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Было установлено, что 77-летний петербуржец попытался пересечь железнодорожный мост через реку Ижора в необорудованном для перехода месте. Машинист тепловоза применил экстренное торможение и подавал громкие звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось. Пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сотрудниками Санкт-Петербург – Витебского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленобласти электричка сбила насмерть 85-летнего мужчину.

Фото: Piter.tv