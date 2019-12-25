В Ленобласти электричка сбила насмерть 85-летнего мужчину

Он переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования пожилого мужчины на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба СПб- Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

В понедельник, 11 сентября, на 55 километре перегона "Гатчина – Варшавская – Сиверская" электропоездом был сбит пожилой мужчина. Пострадавшим оказался 85-летний житель Гатчинского района. Он переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Несмотря на все усилия машиниста, избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее в Гатчине электропоезд насмерть сбил мужчину.

Фото: Piter.tv