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В Ленобласти электричка сбила насмерть 85-летнего мужчину
Сегодня, 11:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти электричка сбила насмерть 85-летнего мужчину

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Он переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования пожилого мужчины на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба СПб- Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

В понедельник, 11 сентября, на 55 километре  перегона "Гатчина – Варшавская – Сиверская" электропоездом был сбит пожилой  мужчина. Пострадавшим оказался 85-летний житель Гатчинского района. Он переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Несмотря на все усилия машиниста, избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее в Гатчине электропоезд насмерть сбил мужчину.

Фото: Piter.tv

Теги: электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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