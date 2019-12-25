В Гатчине электропоезд насмерть сбил мужчину

В результате перехода железнодорожных путей в неположенном месте в Гатчинском районе Ленинградской области погиб пешеход.

В четверг, 7 сентября, на железнодорожной станции "Гатчина Балтийская" в Гатчине, электропоезд наехал на пешехода, который пытался перейти пути вне специального пешеходного перехода. Об этом пишет 47news.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Октябрьская железная дорога (ОЖД) подтвердила происшествие, в настоящее время проводится проверка инцидента. Личность погибшего устанавливается.

Ранее сообщалось, что на перегоне "Рощино – Выборг" грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину.

Фото: Piter.TV