В Гатчине электропоезд насмерть сбил мужчину

В четверг, 7 сентября, на железнодорожной станции "Гатчина Балтийская" в Гатчине, электропоезд наехал на пешехода, который пытался перейти пути вне специального пешеходного перехода. Об этом пишет 47news.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Октябрьская железная дорога (ОЖД) подтвердила происшествие, в настоящее время проводится проверка инцидента. Личность погибшего устанавливается.
Ранее сообщалось, что на перегоне "Рощино – Выборг" грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину.
Фото: Piter.TV
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