На перегоне "Рощино – Выборг" грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину

Предположительно, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В Ленинградской области сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования на железнодорожном перегоне "Рощино-Выборг".

Вчера в 03:20 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 61 км второго пикета железнодорожного перегона Рощино – Выборг грузовой поезд наехал на человека.

Было установлено, что пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Предположительно, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время ее личность устанавливается.

В Ленобласти застряла "Ласточка", следующая из Пскова в Санкт-Петербург.

Фото: Piter.tv