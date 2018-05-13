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На перегоне "Рощино – Выборг" грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину
Сегодня, 13:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На перегоне "Рощино – Выборг" грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину

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Предположительно, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В Ленинградской области сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования на железнодорожном перегоне "Рощино-Выборг".

Вчера в 03:20 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 61 км второго пикета железнодорожного перегона Рощино – Выборг грузовой поезд наехал на человека.

Было установлено, что пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Предположительно, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время ее личность устанавливается.

В  Ленобласти застряла "Ласточка", следующая из Пскова в Санкт-Петербург.

Фото: Piter.tv

Теги: выборг, грузовой поезд, рощино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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