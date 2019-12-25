В Ленобласти застряла "Ласточка" из Пскова в Санкт-Петербург

Утром во вторник, 22 августа, на перегоне Толмачево – Мшинская в Ленинградская области по техническим причинам был остановлен электропоезд № 810 "Ласточка". Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
Поезд следовал по маршруту Псков – Санкт-Петербург. Для устранения ситуации на место происшествия был направлен вспомогательный локомотив со станции Луга.
Задержка поезда составила 1 час 50 минут. Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам за неудобства
Ранее сообщалось, что пассажирам "Ласточек", следующих от Петербурга до Петрозаводска, предоставят горячее питание.
Фото: Piter.TV
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