В Ленобласти застряла "Ласточка" из Пскова в Санкт-Петербург

Электропоезд "Ласточека", следовавший из Пскова в Петербург, застрял на перегоне в Ленинградской области. Задержка составила почти два часа.

Утром во вторник, 22 августа, на перегоне Толмачево – Мшинская в Ленинградская области по техническим причинам был остановлен электропоезд № 810 "Ласточка". Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Поезд следовал по маршруту Псков – Санкт-Петербург. Для устранения ситуации на место происшествия был направлен вспомогательный локомотив со станции Луга.

Задержка поезда составила 1 час 50 минут. Октябрьская железная дорога приносит извинения пассажирам за неудобства

Ранее сообщалось, что пассажирам "Ласточек", следующих от Петербурга до Петрозаводска, предоставят горячее питание.

Фото: Piter.TV