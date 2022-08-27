Правительство выделит более 500 млн рублей на реконструкцию защитных гидротехнических сооружений ЕАО

Михаил Мишустин рассказал о защите граждан от большой воды.

Российское правительство выделит более 500 миллионов рублей на реконструкцию защитных гидротехнических сооружений в Еврейской автономной области. Речь идет об объекте, расположенном на территории села Ленинское. В следующие два года власти из федерального бюджета направят на реализацию задачи свыше 1,7 миллиарда рублей. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании кабинета министров сделал премьер страны Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что работа по защите населенных пунктов Дальнего Востока от сезонных паводков и наводнений находится на личном контроле у лидера РФ.

Для того чтобы уберечь от большой воды, реализуются масштабные проекты по строительству дамб, плотин и других объектов. Такие меры помогают обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества и жилья, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин подчеркнул, что такое решение позволит защитить свыше пяти тысяч местных жителей и предотвратить ущерб государству на миллиарды рублей. Общая протяженность сооружений в регионе составит более 14 километров. Эксперт добавил, что в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина эти объекты должны быть полностью готовы к завершению 2024 года.

План празднования 80-летия освобождения Ленинграда от Блокады утвердили в кабмине.

Фото и видео: Правительство России