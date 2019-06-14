План празднования 80-летия освобождения Ленинграда от Блокады утвердили в Кабмине

Торжественной дате будут посвящены выставки, концерты и постановки.

К празднованию 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от блокады будет приурочено более 130-ти мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщили в Кабмине.

Большинство мероприятий пройдут в период с 18 по 27 января 2024 года в Петербурге. Торжественной дате будут посвящены выставки, концерты и постановки. Кроме того, пройдёт церемония возложения венков к мемориальным комплексам и местам захоронений жителей и защитников города-героя.

Также правительство окажет социальную поддержку ветеранам, награждённым медалью "За оборону Ленинграда", либо знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Они будут обеспечены единовременными выплатами и социальной помощью, в том числе, во дворах их домов запланировано проведение благоустройства, а само жильё при необходимости отремонтируют. В общей сложности Смольный потратит около 1,5 млрд рублей на социальные выплаты в честь 80-летия снятия блокады.

Ранее мы сообщили о том, что общественный транспорт Петербурга был бесплатным для ветеранов 8 сентября.

Фото: Piter.TV