Силовики выселили из помещений около сотни жителей обители.

Вокруг Среднеуральского монастыря выставили оцепление. Об этом сообщили юристы отца Сергия в собственном Telegram-канале. Они рассказали, что силовики заглушили на территории мобильную связь, а оставшихся жильцов вылавливают при помощи щитов. Ранее стало известно о том, что оперативники при помощи болгарок открыли двери всех помещений обители. Мероприятия проводятся в рамках судебного постановления о запрете проживания в монастыре из-за обнаруженных нарушений в сфере градостроительного законодательства и санитарного контроля.

В настоящее время попасть в монастырь могут только экстренные службы и представители силовых структур. На трассе к подъезду в обители выставлены посты ГИБДД. На место событий прибыл священник из епархии, однако люди отказались его слушать. В общей сложности судебные приставы выселили из помещений порядка сотни человек. Им предложили разместиться в предоставленных автобусах. Люди отказались, разъехавшись на личном транспорте.

Судебные приставы выселяют всех жителей захваченного монастыря на Урале.

Видео: Telegram / Екатское чтиво