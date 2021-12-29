Закрытые бары в центре Петербурга оцепила полиция

Стражи порядка сменяют друг друга почти двое суток.

Очевидцы сообщили о полицейских, которые вторые сутки стоят возле баров в центре Петербурга. Патрули по два-три человека дежурят у дверей закрытых из-за нарушений заведений.

Полицейских заметили на основных барных улицах города: Некрасова, Жуковского и Рубинштейна. Посты стали следствием масштабной облавы на 20 заведений, чьи владельцы игнорировали QR-коды и другие коронавирусные ограничения. Идеолог сопротивления, бизнесмен Александр Коновалов, недоумевает от бессмысленности полицейской жертвы.

Бедолаги стоят и мерзнут, сменяя друг друга уже почти двое суток. Дорогие петербуржцы! У меня к вам колоссальная просьба — принесите ребятам горячий чай, кофе и бутерброды. Мне их очень жалко, а сам я не могу ко всем успеть. Написал он "ВКонтакте"

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за работы баров и ресторанов в ночное время и обслуживания посетителей без проверки QR-кодов. Игнорируя требования Смольного, владельцы заведений пытаются спасти свой бизнес.

Ранее мы писали, что для пациентов с легкой формой коронавируса в поликлиниках Северной столицы откроют отдельные входы 24 января.

Фото: ВКонтакте / Александр Коновалов