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Для пациентов с легкой формой коронавируса в поликлиниках Северной столицы откроют отдельные входы 24 января
Сегодня, 20:36
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Для пациентов с легкой формой коронавируса в поликлиниках Северной столицы откроют отдельные входы 24 января

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Больных будут впускать в кабинеты без записи.

С понедельника, 24 января, большинство поликлиник Петербурга начнут принимать пациентов с симптомами ОРВИ и легкой формой COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава. 

Больных будут принимать без записи. Однако в ведомстве порекомендовали не приходить в амбулатории города болеющим маломобильным гражданам, инвалидам, беременным женщинам и пожилым людям старше 60 лет. Им стоит вызывать врача на дом. 

Ранее на Piter.tv: со следующей недели в Петербурге начнут тестировать назальную вакцину от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: борьба с ковид, легкая форма ковид, омикрон, открыли поликлиники, принимают больных пациентов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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