Для пациентов с легкой формой коронавируса в поликлиниках Северной столицы откроют отдельные входы 24 января

Больных будут впускать в кабинеты без записи.

С понедельника, 24 января, большинство поликлиник Петербурга начнут принимать пациентов с симптомами ОРВИ и легкой формой COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава.

Больных будут принимать без записи. Однако в ведомстве порекомендовали не приходить в амбулатории города болеющим маломобильным гражданам, инвалидам, беременным женщинам и пожилым людям старше 60 лет. Им стоит вызывать врача на дом.

Ранее на Piter.tv: со следующей недели в Петербурге начнут тестировать назальную вакцину от коронавируса.

Фото: Piter.tv