Со следующей недели в Петербурге начнут тестировать назальную вакцину от коронавируса

Препарат от COVID-19 начнут вводить добровольцам 24-25 января.

В Петербурге на предстоящей неделе начнутся клинические испытания новой назальной вакцины "Спутник V". В тестировании примут участие 500 человек. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на Александра Гинцбурга.

Испытания стартуют 24-25 января. Академик предполагает, что скоро новая вакцина войдет в гражданский оборот. По мнению главы центра им. Гамалеи, назальная вакцина сможет остановить стремительное распространение штамма "омикрон".

Александр Гинцбург отметил, что у добровольцев, которые имеют хороший иммунитет, может подняться температура тела до 38 градусов. Известно, что Минздрав одобрил тестирование препарата 12 октября.

Назальная вакцина "Спутник" поступит в продажу в первом квартале 2022 года. Ранее независимый аналитик рассказал Piter.tv, работает ли вакцина "Спутника" против штамма "омикрон".

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