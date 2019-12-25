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Адвокаты заявили о визите силовиков в Среднеуральском монастыре
Сегодня, 7:39
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lesjasap

Адвокаты заявили о визите силовиков в Среднеуральском монастыре

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Представители закона находятся на территории монастыря с целью выселения его жителей.

Адвокаты заявили о визите силовиков в Среднеуральском монастыре. Такое заявление размещено в Telegram-канале "Защита отца Сергия" (Николая Романова). Представители бывшего схиигумена проинформировали подписчиков о том, что на территорию женского монастыря прибыли силовые структуры.

Силовики проникли на территорию монастыря. Входы на колокольни и жилые помещения оцеплены. Болгарками одновременно вскрыты двери в абсолютно все здания монастыря, в том числе храмы.

адвокаты Сергия

Юристы подчеркнули, что в настоящее время у подъезда к Среднеуральскому монастырю находится порядка 50 автомобилей, представляющую военную технику. Речь идет об автозаках, машинах Росгвардии, ОМОНа, машины с черными номерами.

Напомним, что в феврале в монастыре проводились обыски. Правоохранительные органы искали келейника Романова отца Силуана. Мужчина подозревается в рамках расследования уголовного дела. Его обвиняют в тройном убийстве, совершенном в 1999 году. За сведения о местонахождении Силуана полиция обещает миллион рублей.

Фото: Telegram-канал "Защита отца Сергия"

Теги: отец сергий, среднеуральский женский монастырь, схиигумен
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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