По данным ТАСС, экстренные ведомства ищут Силуана, подозреваемого в убийстве трех человек.

В уральских скитах ищут монаха-убийцу. По данным журналистов ТАСС со ссылкой на экстренные службы Свердловской области, на территории Среднеуральского женского монастыря проводятся обыски. Предположительно, оперативники ищут сторонника бывшего схимонаха Сергия (в миру Николая Романова) Силуана. Мужчина является предполагаемым преступником. Его обвиняют в совершении трех убийств в 1999 году.

В Алапаевском районе, в скитах Сергия, а также в населенном пункте Новоселово силовики проводят силовые действия. Проводится проверка документов всех, кто там проживает, проходят поиски Силуана. источник ТАСС

Напомним, что полиция также провела обыски в Среднеуральском женском монастыре в ночь на 26 февраля. Согласно информации от представителей адвокатского бюро "Бабиков и партнеры", представители закона искали келейника Силуана (предположительно, сейчас так называют Андрея Кузнецова).

Бывший схимонах Сергий прекратил голодовку в СИЗО.

Фото и видео: Telegram/URA.RU