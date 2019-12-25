Правоохранительные органы проводят обыски в захваченном монастыре на Урале

Бойцы ОМОН ворвались на территорию Среднеуральского женского монастыря. По данным журналистов ТАСС, правоохранительные органы проводят обыски и другие следственные мероприятия в рамках уголовного дела. В полиции заметили, что сторонники бывшего схимонаха Сергия продолжают удерживать объект.

В монастыре проводятся следственные мероприятия, в частности обыски, в рамках возбужденных уголовных дел. источник ТАСС

Прошлые обыски в обители прошли 29 декабря 2020 года. Тогда оперативники задержали Сергия, которому предъявили обвинения по трем уголовным статьям. Речь идет о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Московский суд арестовал фигуранта расследования. Днем 25 февраля ему продлили меру пресечения до 28 мая. Также дело возбуждено по факту истязания несовершеннолетних в монастыре. На данный момент оно не имеет фигурантов.

Юристы адвокатского бюро "Бабиков и партнеры", которые представляют интересы Сергия Романова и его сторонников, заявили, что в монастыре разыскивается келейник арестованного схимонаха (Силуан).

Бывший схимонах Сергий прекратил голодовку в СИЗО.

Фото: Piter.tv