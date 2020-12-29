Ранее Николай Романов (Сергий) объявил об отказе от воды и пищи.

Бывшего схимонаха Сергия перевели в "Матросскую тишину". Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По словам источника, в конце декабря стало известно о том, что Николай Романов (Сергий) отказался в СИЗО от употребления пищи и воды. Он заявил, что будет поститься, но голодовку он не объявлял. За время "голодовки" фигурант расследования потерял семь килограммов.

Бывший схимонах Сергий переведен из следственного изолятора №7 в СИЗО "Матросская тишина" по причине того, что изолятор №7 используется в качестве карантинного Алексей Мельников, российский правозащитник

Напомним, что бывшего схимонаха Сергия доставили столицу из Среднеуральского женского монастыря, расположенного в Екатеринбурге. Мужчину обвиняют в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и совести, а также в самоуправстве. Фигуранта расследования по решению Басманного суда арестовали на два месяца.

Защита обжаловала арест экс-схимонаха Сергия.

Видео: Telegram /rian_ru