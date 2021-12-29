Суд арестовал главврача больницы СИЗО "Матросская тишина"

Пресненский суд Москвы отправил под арест главного врача больницы следственного изолятора "Матросская тишина" Александра Кравченко. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.
Срок ареста – до 18 марта. Адвокат Кравченко настаивал на домашнем аресте или запрете определенных действий, однако суд просьбы отклонил, пишет "РИА Новости".
По версии следствия, с 2020 по 2021 год Кравченко получил в качестве взятки денежные средства за фальсификацию медосвидетельствований. Решения главврача послужили основанием для освобождения от наказания и содержания в СИЗО по меньшей мере восьми человек.
Возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки за незаконные действия и превышении должностных полномочий. Вину главврач не признал.
Ранее суд назначил до 18 лет колонии по делу о контрабанде кокаина из посольства в Аргентине.
Видео: Telegram / РИА Новости
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