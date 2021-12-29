Суд арестовал главврача больницы СИЗО "Матросская тишина"

Его обвиняют в получении взятки за незаконные действия и превышении должностных полномочий.

Пресненский суд Москвы отправил под арест главного врача больницы следственного изолятора "Матросская тишина" Александра Кравченко. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Срок ареста – до 18 марта. Адвокат Кравченко настаивал на домашнем аресте или запрете определенных действий, однако суд просьбы отклонил, пишет "РИА Новости".

По версии следствия, с 2020 по 2021 год Кравченко получил в качестве взятки денежные средства за фальсификацию медосвидетельствований. Решения главврача послужили основанием для освобождения от наказания и содержания в СИЗО по меньшей мере восьми человек.

Возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки за незаконные действия и превышении должностных полномочий. Вину главврач не признал.

Ранее суд назначил до 18 лет колонии по делу о контрабанде кокаина из посольства в Аргентине.

Видео: Telegram / РИА Новости