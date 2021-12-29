Суд назначил до 18 лет колонии по делу о контрабанде кокаина из посольства в Аргентине

Адвокаты будут обжаловать решение суда.

Дорогомиловский суд Москвы назначил от 13 до 18 лет колонии фигурантам уголовного дела о контрабанде кокаина из посольства в Аргентине. Далее наркотики должны были пойти на территорию Европы и России. Основной подозреваемый по имени Андрей Ковальчук получил срок в 18 лет. Наказание он проведет в тюрьме строгого режима. Мужчина выдавал себя за сотрудника спецслужб РФ. Инстанция также обязала злоумышленника выплатить штраф в размере 1,8 млн рублей.

Суд признал Ковальчука виновным, путем частичного сложения наказания назначил ему 18 лет колонии строгого режима со штрафом 1,8 млн рублей. пресс-служба суда

Установлены сроки заключения и для других фигурантов расследования. Абянов приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1,6 млн рублей. Их коллега Калмыков - к 16 годам колонии и 1 млн рублей штрафа; Худжамов - 13 годам колонии и 900 тысячам рублей штрафа. Данный вердикт может быть обжалован. Защита планирует дальше добиваться оправдательного приговора для своих клиентов.

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Фото и видео: Telegram / SHOT

