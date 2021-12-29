В Краснодаре задержали мужчину из TikTok-ролика про "любимого зятя"

Мужчина был объявлен в международный розыск и заочно арестован по подозрению в убийствах и нападению на полицейских.

В Краснодарском крае задержали мужчину, которого ранее объявили в международный розыск по подозрению в убийствах и нападению на сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, в конце декабря 2020 года мужчина проник в чужой дом, застрелил хозяина и похитил ювелирные украшения. Кроме того, весной прошлого года злоумышленник в Анапе открыл огонь по полицейским, которые подошли к нему проверить документы, а затем скрылся. Мужчине заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.

Обвиняемого задержали накануне в Краснодаре. Источник ТАСС отметил, что речь идет о 44-летнем жителе Темрюкского района Алексее Щетинине, который известен по своим публикациям в социальной сети TikTok. Мужчина прославился в качестве зятя, к которому теща бежит пить пиво.

С обвиняемым проведены следственные действия. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: СУ СКР по Краснодарскому краю