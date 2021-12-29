Оренбуржец устроил поножовщину у хостела на Загородном проспекте

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В Петербурге задержали оренбуржца, подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам у хостела на Загородном проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Во вторник, 18 января, в 19:09 в полицию поступило сообщение, что у дома №17 по Загородному проспекту произошла драка. На месте полицейские увидели двух раненных мужчин, проживающих в хостеле. В итоге 29-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, а 32-летнего петербуржца отпустили домой после оказания медпомощи.

Спустя час сотрудники полиции задержали 48-летнего безработного жителя Оренбургской области, он также проживал в этом хостел.

Выяснилось, что у дома мужчины распивали спиртное. Однако в ходе беседы между ними возник конфликт. Когда у подозреваемого закончили слова, он достал нож и ранил собутыльников. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее поножовщина на АЗС на проспекте Большевиков попала на видео.

Фото: Piter.TV