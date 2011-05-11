Поножовщина на АЗС на проспекте Большевиков попала на видео

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали гражданина, ранившего ножом мужчину на АЗС на проспекте Большевиков. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.
Словесная перепалка между двумя гражданами одной из среднеазиатских республик переросла в драку, в ходе которой один из ее участников нанес своему оппоненту ножевые ранения в область груди и живота.
Росгвардейцы обнаружили раненого гражданина в припаркованной неподалеку от заправки машине и вызвали на место медиков. Мужчина был госпитализирован в больницу. Подозреваемый в нанесении ножевых ранений другому мужчине был задержан 6 декабря в 13:00.
Видео: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО
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