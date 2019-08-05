Мигрант едва не зарезал петербуржца на заправке на проспекте Большевиков

В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что на заправке на проспекте Большевиков между водителями KIA K5 и Hyundai Solaris произошел конфликт, в ходе которого один из них схватился за нож. После случившегося оба скрылись с места происшествия.
Пострадавшего чуть позже госпитализировали с Народной улицы в НИИ Скорой помощи с проникающей колото-резаной раной в тяжелом состоянии. С той же улицы забрали подозреваемого. Он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о подделке документов.
В отношении мигранта составлен протокол о нарушении правил въезда в Россию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что водитель пустил в ход арматуру во время драки напротив кафе в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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