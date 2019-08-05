Мигрант едва не зарезал петербуржца на заправке на проспекте Большевиков

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них схватился за нож.

В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что на заправке на проспекте Большевиков между водителями KIA K5 и Hyundai Solaris произошел конфликт, в ходе которого один из них схватился за нож. После случившегося оба скрылись с места происшествия.

Пострадавшего чуть позже госпитализировали с Народной улицы в НИИ Скорой помощи с проникающей колото-резаной раной в тяжелом состоянии. С той же улицы забрали подозреваемого. Он находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о подделке документов.

В отношении мигранта составлен протокол о нарушении правил въезда в Россию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что водитель пустил в ход арматуру во время драки напротив кафе в Петербурге.

Фото: Piter.TV