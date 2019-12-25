Басманный суд постановил арестовать бывшего схимонаха до конца февраля.

Защита обжаловала арест экс-схимонаха Сергия. Об этом журналистам ТАСС рассказал адвокат фигуранта расследования Иван Миронов. По словам юриста, заявление будет изучено Мосгорсудом. На данный момент заседание не назначено.

Защитой подана апелляционная жалоба на решение Басманного суда Москвы об аресте Романова Иван Миронов, адвокат Сергия Романова

Напомним, что по решению Басманного суда Москвы бывший схимонах Сергий помещен под стражу до 28 февраля. Он обвиняется в трех уголовных делах. Речь идет о нарушении прав на свободу вероисповедания, самоуправстве и склонении к самоубийству. Адвокат считает, что его подзащитному можно назначить меру пресечения, не связанную с арестом.

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