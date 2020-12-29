Суд в Москве арестовал экс-схимонаха Сергия на два месяца

Адвокат обвиняемого собирается обжаловать это решение в Мосгорсуде.

Басманный суд Москвы арестовал экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) на два месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская в интервью "Интерфаксу".

Бывшего схимонаха задержали ночью, 29 декабря, в Среднеуральском женском монастыре. Он обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств. Таким образом суд не нашел оснований для избрания Сергию более мягкой меры пресечения.

Адвокат обвиняемого Иван Миронов заявил, что решение суда будет обжаловано в Мосгорсуде.

Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, самоуправстве и об оскорблении религиозных чувств

Ранее эксперт прокомментировал задержание бывшего схимонаха Сергия.

Видео: Telegram / @rian_ru